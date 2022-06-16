Новости последнего часа: Собянин упростил порядок согласования перепланировок

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Так, Сергей Собянин упростил порядок согласования перепланировок квартир и нежилых помещений в многоквартирных домах. Теперь решение о согласовании переустройства и перепланировки будет действовать на протяжении 18 месяцев.

Киев сам расписался в том, что не хочет переговоров с Россией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, Москве до сих пор непонятно, какой инструктаж по этому вопросу получает Владимир Зеленский от "хозяев в Вашингтоне и Лондоне".

НАТО близка к тому, чтобы приветствовать в составе Североатлантического альянса Финляндию и Швецию. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин. По его словам, НАТО готовит планы по укреплению своих возможностей сдерживания и обороны в долгосрочной перспективе.