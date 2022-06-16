Москвичам упростили порядок согласования перепланировки

В Москве упростили порядок согласования перепланировки в многоквартирных домах. Постановление об этом уже подписал Сергей Собянин.

Согласованное решение о перепланировке будет действовать полтора года. Такой срок снизит количество повторных обращений. Об изменениях в постановлении и процедуре согласования – в эфире телеканала Москва 24.