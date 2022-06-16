Новый район появится на месте промзоны "Рижский грузовой двор" в Москве

На месте бывшей промзоны "Рижский грузовой двор" планируется возвести комфортный и сбалансированный городской район. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Жилые кварталы, школа, детские сады и другие социальные объекты появятся на пересечении Третьего транспортного кольца и проспекта Мира. Рижский вокзал останется доминантой района, он будет отреставрирован. Работа вокзала будет реорганизована по стандартам московского транспорта.

Всего в Марьиной Роще будут созданы 27,5 тысячи новых рабочих мест. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

