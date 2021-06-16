Сергей Собянин представил программу московского отделения "Единой России" по развитию города. Она формировалась исходя из того, что сегодня необходимо каждому москвичу.

"Города ведь обычно создавались вокруг зданий, вокруг крепостей, площадей – так было. Но сегодня мы хотим создать город вокруг человека. Вокруг его желаний и потребностей. Самых разных – от желаний погулять с детьми в парке возле дома до потребности получить качественную мед помощь. Город, в центре которого человек, каждый житель Москвы, удобный, красивый, безопасный, зеленый, современный, умный город. Город, где каждый житель найдет то, что ему нужно. Вне зависимости от того, в каком районе он проживает. Потому что сердце нашего города – это не точка на карте. Это его жители. Сделать Москву лучшим городом Земли – амбициозная и непростая задача, но у нас есть все необходимое, чтобы с такой задачей справиться вместе", – заявил Сергей Собянин.

Ранее сообщалось, что "Единая Россия" проведет обсуждение предвыборной программы с жителями регионов и экспертами. Тогда говорилось, что в основе программы будут озвученные президентом поручения, касающиеся развития социального государства, газификации, экологии, культуры и внешней политики. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.