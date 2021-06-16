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Москва 24

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Политика

16 июня, 19:45

Собянин представил программу московского отделения "Единой России"

мэр Москвы политика видео Олег Шоммер

Сергей Собянин представил программу московского отделения "Единой России" по развитию города. Она формировалась исходя из того, что сегодня необходимо каждому москвичу.

"Города ведь обычно создавались вокруг зданий, вокруг крепостей, площадей – так было. Но сегодня мы хотим создать город вокруг человека. Вокруг его желаний и потребностей. Самых разных – от желаний погулять с детьми в парке возле дома до потребности получить качественную мед помощь. Город, в центре которого человек, каждый житель Москвы, удобный, красивый, безопасный, зеленый, современный, умный город. Город, где каждый житель найдет то, что ему нужно. Вне зависимости от того, в каком районе он проживает. Потому что сердце нашего города – это не точка на карте. Это его жители. Сделать Москву лучшим городом Земли – амбициозная и непростая задача, но у нас есть все необходимое, чтобы с такой задачей справиться вместе", – заявил Сергей Собянин.

Ранее сообщалось, что "Единая Россия" проведет обсуждение предвыборной программы с жителями регионов и экспертами. Тогда говорилось, что в основе программы будут озвученные президентом поручения, касающиеся развития социального государства, газификации, экологии, культуры и внешней политики. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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