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Новости

16 мая, 12:15

Мэр Москвы

Собянин: в каждом округе Москвы работают пространства для НКО

Собянин: в каждом округе Москвы работают пространства для НКО

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Пространства для НКО открыты в каждом округе столице. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

Он поздравил Московский дом общественных организаций с 25-летием. За четверть века там создали целую экосистему поддержки. В частности, для НКО работает сеть коворкинг-центров, где можно забронировать рабочие места с бесплатным интернетом, а также пространства для мероприятий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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