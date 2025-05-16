16 мая, 12:15Мэр Москвы
Собянин: в каждом округе Москвы работают пространства для НКО
Пространства для НКО открыты в каждом округе столице. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.
Он поздравил Московский дом общественных организаций с 25-летием. За четверть века там создали целую экосистему поддержки. В частности, для НКО работает сеть коворкинг-центров, где можно забронировать рабочие места с бесплатным интернетом, а также пространства для мероприятий.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.