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16 мая, 22:30

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Новости часа: Москва выделит бизнесу гранты за лучшие проекты сезонного оформления

Новости часа: Москва выделит бизнесу гранты за лучшие проекты сезонного оформления

Новости часа: Собянин сообщил, что сезонное оформление улиц Москвы станет комплексным

Онлайн-доступ к уникальным историческим документам открыли в Москве

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Столичные власти выделят бизнесу гранты за лучшие проекты сезонного оформления объектов, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Свыше 130 прудов планируется привести в порядок в Москве к 2030 году, заявил Собянин.

В рамках акции "Дни исторического и культурного наследия", которая проходит в Москве с 18 апреля по 31 мая, появился новый формат экскурсий с дополненной реальностью. Об этом сообщила пресс-служба Мосгорнаследия.

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