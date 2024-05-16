Новости часа: Москва выделит бизнесу гранты за лучшие проекты сезонного оформления

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Столичные власти выделят бизнесу гранты за лучшие проекты сезонного оформления объектов, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Свыше 130 прудов планируется привести в порядок в Москве к 2030 году, заявил Собянин.

В рамках акции "Дни исторического и культурного наследия", которая проходит в Москве с 18 апреля по 31 мая, появился новый формат экскурсий с дополненной реальностью. Об этом сообщила пресс-служба Мосгорнаследия.

