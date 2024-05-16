Собянин поручил в сжатые строки ввести детсад в поселке Марьино в ТиНАО

Сергей Собянин провел по поручению Владимира Путина прием граждан и рассказал, что новый детский сад на 200 человек построят в поселке Марьино в ТиНАО до 1 сентября этого года. Детское учреждение войдет в состав школы № 1392 имени Д. В. Рябинкина.

В Москве в ночь на 17 мая пройдут дожди и грозы, однако до завтрашнего полудня зона осадков холодного фронта должна пройти. На выходных синоптики пообещали москвичам теплую погоду.

Этим летом между Москвой и Санкт-Петербургом запланировано рекордное число рейсов: самолеты будут летать каждые 15 минут. Чаще всего летать будет "Россия" на самолетах Superjet 100.

На этих рейсах "Аэрофлот" готовится запустить шаттловый сервис. Речь может идти о появлении нового тарифа, который позволит пассажирам ускоренно пройти предполетные процедуры в аэропорту.

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