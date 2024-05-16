Новости часа: Собянин рассказал о поддержке бизнеса, участвующего в благоустройстве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве запустят четыре программы поддержки бизнеса, участвующего в благоустройстве. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Дом по программе реновации построят вблизи станции метро "Народное Ополчение" в столице. Об этом сообщает Москомархитектура.

Почти тысяча компаний принимают участие в Московской неделе интерьера и дизайна. Об этом заявили власти.

