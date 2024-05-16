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Новости

Новости

16 мая, 17:45

Новости

Новости часа: Собянин рассказал о поддержке бизнеса, участвующего в благоустройстве

Новости часа: Собянин рассказал о поддержке бизнеса, участвующего в благоустройстве

Мэр Москвы выразил соболезнования в связи с кончиной художника Сергея Андрияки

Собянин поручил в сжатые строки ввести детсад в поселке Марьине в ТиНАО

Собянин: сделаем участие бизнеса в благоустройстве Москвы привлекательнее

Новости часа: каскад прудов в парке "Сокольники" приведут в порядок до конца 2024 года

Собянин выразил соболезнования родным и близким художника Сергея Андрияки

"Мой район. Новости": Собянин дал старт проходке тоннелей Рублево-Архангельской линии

Новости часа: Сергей Собянин провел личный прием граждан

Сергей Собянин провел личный прием граждан

Новости часа: 16 тыс московских школьников и студентов стали эковолонтерами

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве запустят четыре программы поддержки бизнеса, участвующего в благоустройстве. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Дом по программе реновации построят вблизи станции метро "Народное Ополчение" в столице. Об этом сообщает Москомархитектура.

Почти тысяча компаний принимают участие в Московской неделе интерьера и дизайна. Об этом заявили власти.

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