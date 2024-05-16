Новости часа: каскад прудов в парке "Сокольники" приведут в порядок до конца 2024 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Каскад из 5 прудов в парке "Сокольники" приведут в порядок до конца 2024 года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Оборот розничной торговли в Москве вырос на 12% в первом квартале 2024 года, сообщила заммэра Мария Багреева.

С Сергеем Андриякой простятся в Академии акварели и изящных искусств 17 мая. Церемония пройдет в доме 15 на улице Академика Варги.