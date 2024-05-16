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16 мая, 14:45

Экономика

Новости часа: каскад прудов в парке "Сокольники" приведут в порядок до конца 2024 года

Новости часа: каскад прудов в парке "Сокольники" приведут в порядок до конца 2024 года

Собянин выразил соболезнования родным и близким художника Сергея Андрияки

"Мой район. Новости": Собянин дал старт проходке тоннелей Рублево-Архангельской линии

Новости часа: Сергей Собянин провел личный прием граждан

Сергей Собянин провел личный прием граждан

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Собянин: московские школьники помогли Главархиву определить уникальные документы

Сергей Собянин рассказал о развитии эковолонтерства в московских школах

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Каскад из 5 прудов в парке "Сокольники" приведут в порядок до конца 2024 года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Оборот розничной торговли в Москве вырос на 12% в первом квартале 2024 года, сообщила заммэра Мария Багреева.

С Сергеем Андриякой простятся в Академии акварели и изящных искусств 17 мая. Церемония пройдет в доме 15 на улице Академика Варги.

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