16 мая, 12:50Новости
Новости часа: 16 тыс московских школьников и студентов стали эковолонтерами
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 16 тысяч московских школьников и студентов стали эковолонтерами. Об этом сообщил Сергей Собянин.
Москвичи смогут выбрать достопримечательности для туристических маршрутов. Об этом заявила заммэра столицы Наталья Сергунина.
Началось благоустройство в долине реки Навершки в Очаково-Матвеевском. Об этом рассказали в комплексе горхозяйства Москвы.