Движение перекроют в ЦАО в выходные

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16 мая, 12:50

Новости

Новости часа: 16 тыс московских школьников и студентов стали эковолонтерами

Новости часа: 16 тыс московских школьников и студентов стали эковолонтерами

Новости часа: в Москве открыли онлайн-доступ к документам, которые признали уникальными

Собянин: московские школьники помогли Главархиву определить уникальные документы

Сергей Собянин рассказал о развитии эковолонтерства в московских школах

Сергей Собянин дал старт проходке тоннелей Рублево-Архангельской линии метро Москвы

Новости часа: Собянин дал старт проходке тоннелей Рублево-Архангельской линии метро

Новости часа: одобрен план строительства делового центра на западе столицы

Сергей Собянин дал старт проходке тоннелей Рублево-Архангельской линии метро Москвы

Собянин объявил о начале приема заявок на конкурс "Московская A Cappella"

Новости часа: 114 станций метро и МЦК построили и реконструировали в Москве с 2011 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 16 тысяч московских школьников и студентов стали эковолонтерами. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Москвичи смогут выбрать достопримечательности для туристических маршрутов. Об этом заявила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Началось благоустройство в долине реки Навершки в Очаково-Матвеевском. Об этом рассказали в комплексе горхозяйства Москвы.

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