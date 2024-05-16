Новости часа: 16 тыс московских школьников и студентов стали эковолонтерами

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 16 тысяч московских школьников и студентов стали эковолонтерами. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Москвичи смогут выбрать достопримечательности для туристических маршрутов. Об этом заявила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Началось благоустройство в долине реки Навершки в Очаково-Матвеевском. Об этом рассказали в комплексе горхозяйства Москвы.

