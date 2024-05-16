Новости часа: в Москве открыли онлайн-доступ к документам, которые признали уникальными

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В столице открыли онлайн-доступ к документам, которые признали уникальными. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Почти 150 улиц Москвы оформили синей разметкой для выделения платной парковки. Об этом заявил заммэра Максим Ликсутов.

Получить субсидии и льготы на оплату ЖКУ помогут в центрах московского долголетия. Информация появилась на mos.ru.