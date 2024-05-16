Движение перекроют в ЦАО в выходные

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Новости

Новости

16 мая, 11:45

Новости

Новости часа: в Москве открыли онлайн-доступ к документам, которые признали уникальными

Новости часа: в Москве открыли онлайн-доступ к документам, которые признали уникальными

Собянин: московские школьники помогли Главархиву определить уникальные документы

Сергей Собянин рассказал о развитии эковолонтерства в московских школах

Сергей Собянин дал старт проходке тоннелей Рублево-Архангельской линии метро Москвы

Новости часа: Собянин дал старт проходке тоннелей Рублево-Архангельской линии метро

Новости часа: одобрен план строительства делового центра на западе столицы

Сергей Собянин дал старт проходке тоннелей Рублево-Архангельской линии метро Москвы

Собянин объявил о начале приема заявок на конкурс "Московская A Cappella"

Новости часа: 114 станций метро и МЦК построили и реконструировали в Москве с 2011 года

Собянин подписал постановление о создании новых управ районов в ТиНАО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В столице открыли онлайн-доступ к документам, которые признали уникальными. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Почти 150 улиц Москвы оформили синей разметкой для выделения платной парковки. Об этом заявил заммэра Максим Ликсутов.

Получить субсидии и льготы на оплату ЖКУ помогут в центрах московского долголетия. Информация появилась на mos.ru.

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