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Экономика

Собянин рассказал о грантовой поддержке производственных предприятий столицы

Собянин рассказал о грантовой поддержке производственных предприятий столицы

Новости часа: Собянин рассказал о грантовой поддержке производственных предприятий столицы

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Первые в этом году 46 компаний получат гранты на покупку и лизинг оборудования, а также развитие проектов. Им выделят более 150 миллионов рублей, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Гранты положены производителям электроэнергетического оборудования, компаниям по металлообработке, а также тем, кто занимается транспортной и городской инфраструктурой. По программе поддержки московские предприниматели могут компенсировать затраты не только на покупку и лизинг, но и на выплату процентов по кредитам. Возместят 50% расходов на отечественные мощности и 35% – на импортные, на сумму до 30 миллионов рублей.

В 2022 году деньги получили 447 предприятий. Выплаты составили 1,4 миллиарда рублей. Подать заявку на грант компании могут до 19 мая. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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