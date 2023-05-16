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Экономика

Новости часа: Собянин рассказал о грантовой поддержке производственных предприятий столицы

Новости часа: Собянин рассказал о грантовой поддержке производственных предприятий столицы

Собянин рассказал об открытии павильонов "Здоровая Москва" в 46 городских парках

Новости часа: Собянин рассказал о программе по благоустройству дворов в столице

Собянин рассказал, как программа благоустройства дворов преображает столицу

Собянин рассказал об открытии павильонов "Здоровая Москва" в столичных парках

Собянин сообщил об открытии павильонов "Здоровая Москва" в столичных парках

Собянин сообщил о благоустройстве прудов на северо-востоке Москвы

Собянин рассказал об открытии павильонов "Здоровая Москва" в столичных парках

Собянин рассказал о спросе на продукты первых российских производителей 3D-принтеров

Собянин рассказал об открытии павильонов "Здоровая Москва" в городских парках

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Первые в 2023 году 46 компаний получат гранты Москвы на покупку и лизинг оборудования. Об этом заявил Сергей Собянин.

Пожар в ангаре на Южнопортовой улице удалось локализовать. Об этом рассказали в МЧС.

Более 30 бассейнов построят в ближайшие три года на территории столицы. Об этом заявил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

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