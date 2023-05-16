Новости часа: Собянин рассказал о грантовой поддержке производственных предприятий столицы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Первые в 2023 году 46 компаний получат гранты Москвы на покупку и лизинг оборудования. Об этом заявил Сергей Собянин.

Пожар в ангаре на Южнопортовой улице удалось локализовать. Об этом рассказали в МЧС.

Более 30 бассейнов построят в ближайшие три года на территории столицы. Об этом заявил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.