13:30Общество
Новости часа: Собянин рассказал о программе по благоустройству дворов в столице
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 1 600 дворов благоустроят в Москве в 2023 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Павильоны здоровья в московских парках за прошедшие годы посетили уже более миллиона раз. Об этом заявила заммэра столицы Анастасия Ракова.
Июльское тепло до 26 градусов придет в Москву в ближайшие дни. Но купальный сезон открывать рано, подчеркнули в Гидрометцентре.