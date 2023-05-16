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13:30

Общество

Новости часа: Собянин рассказал о программе по благоустройству дворов в столице

Новости часа: Собянин рассказал о программе по благоустройству дворов в столице

Собянин рассказал, как программа благоустройства дворов преображает столицу

Собянин рассказал об открытии павильонов "Здоровая Москва" в столичных парках

Собянин сообщил об открытии павильонов "Здоровая Москва" в столичных парках

Собянин сообщил о благоустройстве прудов на северо-востоке Москвы

Собянин рассказал об открытии павильонов "Здоровая Москва" в столичных парках

Собянин рассказал о спросе на продукты первых российских производителей 3D-принтеров

Собянин рассказал об открытии павильонов "Здоровая Москва" в городских парках

"Мой район. Навигатор": Собянин рассказал о ремонте почти 30 жилых исторических зданий

"Мой район. Навигатор": Собянин рассказал о строительстве МФК на месте завода "Союз"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 1 600 дворов благоустроят в Москве в 2023 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Павильоны здоровья в московских парках за прошедшие годы посетили уже более миллиона раз. Об этом заявила заммэра столицы Анастасия Ракова.

Июльское тепло до 26 градусов придет в Москву в ближайшие дни. Но купальный сезон открывать рано, подчеркнули в Гидрометцентре.

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