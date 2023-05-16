Новости часа: Собянин рассказал о программе по благоустройству дворов в столице

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 1 600 дворов благоустроят в Москве в 2023 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Павильоны здоровья в московских парках за прошедшие годы посетили уже более миллиона раз. Об этом заявила заммэра столицы Анастасия Ракова.

Июльское тепло до 26 градусов придет в Москву в ближайшие дни. Но купальный сезон открывать рано, подчеркнули в Гидрометцентре.