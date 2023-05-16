Собянин рассказал об открытии павильонов "Здоровая Москва" в столичных парках

В столице 16 мая открылись павильоны "Здоровая Москва". Они заработали в 46 городских парках и зонах отдыха. Там можно без записи проверить свое здоровье. Специалисты готовы провести диагностику диабета, заболеваний сердца, органов дыхания и других. Об этом в своем блоге рассказал Сергей Собянин.

Сколько длится исследование? Какие документы нужно взять, чтобы его пройти? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.