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Собянин рассказал об открытии павильонов "Здоровая Москва" в столичных парках

Собянин рассказал об открытии павильонов "Здоровая Москва" в столичных парках

Собянин сообщил об открытии павильонов "Здоровая Москва" в столичных парках

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В столице 16 мая открылись павильоны "Здоровая Москва". Они заработали в 46 городских парках и зонах отдыха. Там можно без записи проверить свое здоровье. Специалисты готовы провести диагностику диабета, заболеваний сердца, органов дыхания и других. Об этом в своем блоге рассказал Сергей Собянин.

Сколько длится исследование? Какие документы нужно взять, чтобы его пройти? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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