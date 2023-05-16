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Собянин рассказал о спросе на продукты первых российских производителей 3D-принтеров

Собянин рассказал о спросе на продукты первых российских производителей 3D-принтеров

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Продукты первых российских производителей 3D-принтеров пользуются спросом на международных рынках. Об этом написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Так, например, московская компания Picaso 3D выпускает модели для печати в самых разных областях, начиная от мельчайших деталей в медицинском оборудовании и заканчивая фрагментами крупных арт-объектов.

Мэр отметил, что при поддержке города новое оборудование поставляют в страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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