Москва может запустить на бывшем заводе "Рено" производство электромобилей

Сергей Собянин рассказал о сохранении производства и рабочих мест на московском заводе "Рено". Об этом он написал на своем персональном сайте .

"Иностранный собственник принял решение закрыть московский завод "Рено". Это его право, но мы не можем допустить, чтобы многотысячный трудовой коллектив остался без работы. Поэтому я принял решение забрать завод на баланс города и возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом "Москвич". Мы постараемся сохранить большую часть коллектива, непосредственно работающего на заводе и у его смежников", – отметил мэр.

По словам Собянина, основным технологическим партнером возрожденного Московского автомобильного завода "Москвич" станет ПАО "КАМАЗ". Сначала будет организовано производство классических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, в будущем планируется производить электромобили. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.