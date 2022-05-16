Собянин объявил об открытии регистрации на ДКЭ для студентов вузов

В Москве открыли регистрацию на добровольный квалификационный экзамен для студентов вузов. Об этом сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра, уже шесть лет проект помогает будущим специалистам проверить свои знания, подтвердить их на практике и еще во время учебы найти работу.

Экзамен проходит в два этапа. Сначала проводится онлайн-тестирование, а затем – практические кейсы от потенциальных работодателей. Победителям оплатят стажировку и трудоустроят в крупные компании.

В этом году экзамены можно пройти уже по 70 специальностям. Среди них есть профессии так называемой "креативной индустрии" – дизайнер одежды-стилист, продюсер, моушн-дизайнер и режиссер.

В 2021 году экзамен собрал 25 тысяч студентов и магистров со всей страны. Пройти онлайн-тестирование можно, начиная с первого курса. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.