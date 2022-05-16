В столице возродят легендарный бренд автомобиля "Москвич"

В столице возрождают легендарный бренд "Москвич" на базе завода "Рено", который перешел на баланс города. Сергей Собянин заявил о сохранении производства и рабочих мест.

Сначала будет организовано производство классических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а в будущем планируется производить электромобили.

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