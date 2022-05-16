Собянин рассказал о сохранении производства и рабочих мест на московском заводе Renault

Москва постарается сохранить большую часть коллектива, который трудится на заводе Renault. Об этом заявил Сергей Собянин.

Ограничения в российских детских лагерях, которые вводили из-за пандемии, сняты, сообщили в Роспотребнадзоре.

В Москве началось благоустройство территории спорткомплекса "Авангард", рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.