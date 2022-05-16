Сергей Собянин рассказал о сохранении производства и рабочих мест на московском заводе Renault. Об этом он написал на своем персональном сайте .

По словам мэра, основным технологическим партнером возрожденного Московского автомобильного завода "Москвич" станет ПАО "КАМАЗ". Сначала будет организовано производство классических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, в будущем планируется производить электромобили. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.