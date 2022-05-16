Москва может запустить на бывшем заводе Renault производство электромобилей

В столице на базе завода Renault возобновят производство автомобилей под брендом "Москвич". Об этом заявил Сергей Собянин.

Минпросвещения рекомендовало в этом году провести последние звонки в очном формате.

В Москве 16 мая обещают грозу. Повышенный уровень погодной опасности действует в столице до 21:00, заявили в Гидрометцентре.