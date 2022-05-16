Собянин рассказал о сохранении производства и рабочих мест на московском заводе "Рено"

В столице возрождают легендарный бренд "Москвич" на базе завода "Рено", который перешел на баланс города. Сергей Собянин рассказал о сохранении производства и рабочих мест.

По словам мэра, основным технологическим партнером возрожденного Московского автомобильного завода "Москвич" станет ПАО "КамАЗ". Сначала будет организовано производство классических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, в будущем планируется производить электромобили.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.