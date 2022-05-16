Москва может запустить на бывшем заводе "Рено" производство электромобилей

На заводе "Рено Россия" будут выпускать "Москвичи". Об этом сообщил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что город постарается сохранить большую часть коллектива. Основным технологическим партнером завода "Москвич" станет "КамАЗ".

На первом этапе будут выпускать классические легковые автомобили, а в перспективе наладят производство электромобилей. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

