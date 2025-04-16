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16 апреля, 16:15

Мэр Москвы

Собянин: открылся прием заявок на три финансовые меры поддержки для бизнеса

Собянин: открылся прием заявок на три финансовые меры поддержки для бизнеса

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В Москве открыли прием заявок на финансовую поддержку для бизнеса. О мерах, на которые могут рассчитывать предприниматели, в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Первая – это грант на оборудование и развитие деятельности до 30 миллионов рублей. Вторая мера – грант на экспорт для малого и среднего бизнеса, а именно налоговых резидентов столицы из сфер производства, научных исследований и креативных индустрий. Третья – субсидии на компенсацию расходов на обучение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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