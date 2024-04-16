Новости часа: число заявок на конкурс "Новатор Москвы" превысило 2,7 тыс

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти 3 тысячи заявок поступило на конкурс "Новатор Москвы" за два месяца. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Выдано разрешение на строительство школы на тысячу мест на западе Москвы, сообщили в Мосгосстройнадзоре.

В Пушкинском музее открыли обновленную экспозицию залов французского и итальянского искусства, пишет пресс-служба музея.