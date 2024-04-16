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Новости

Новости

16 апреля, 18:30

Новости

Новости часа: число заявок на конкурс "Новатор Москвы" превысило 2,7 тыс

Новости часа: число заявок на конкурс "Новатор Москвы" превысило 2,7 тыс

Новости часа: строительство двух новых корпусов Бауманки завершили в Москве

Собянин сообщил о планах благоустройства общественных пространств Москвы

Новости часа: конкурс "Новатор Москвы" в 2024 году бьет рекорды по числу заявок

Новости часа: Собянин сообщил о планах благоустройства общественных пространств Москвы

Собянин объявил о начале работ по благоустройству городских территорий

Новости часа: Собянин объявил о начале работ по благоустройству городских территорий

Собянин: в Москве благоустроят свыше 2,5 тысячи общественных пространств

Новости часа: для студентов Бауманки построили многофункциональный комплекс

Собянин: школьные театры получат активное развитие в ближайшие пять лет

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти 3 тысячи заявок поступило на конкурс "Новатор Москвы" за два месяца. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Выдано разрешение на строительство школы на тысячу мест на западе Москвы, сообщили в Мосгосстройнадзоре.

В Пушкинском музее открыли обновленную экспозицию залов французского и итальянского искусства, пишет пресс-служба музея.

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