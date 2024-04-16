Собянин: для студентов Бауманки построили многофункциональный комплекс

Новый многофункциональный комплекс построили для студентов МГТУ имени Н. Э. Баумана на Госпитальной набережной. Как написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале, два здания "Стрела" и "Спектр" вмещают 620 жилых блоков. Там есть также коворкинг, залы самоподготовки и групповых занятий, зоны неформального общения.

В 2024 году планируют завершить "Квантум парк" и пять корпусов Центрального кластера, которые войдут в состав будущего технологического кампуса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.