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16 апреля, 07:30

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Собянин: современный городской квартал строится на месте бывшей промзоны в СЗАО

Собянин: современный городской квартал строится на месте бывшей промзоны в СЗАО

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Еще четыре жилых корпуса и детский сад построили в бывшей промзоне Октябрьское поле. Как идет комплексное развитие этой территории, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По договору инвестор возводит там современный городской квартал. Ранее в бывшей промзоне уже ввели в эксплуатацию дом с медицинским центром и школу. Скоро появятся бизнес-центр и еще один детский сад.

Всего в Москве на данный момент реализуют 75 проектов городской программы на площади почти 1 000 гектаров. На месте старых зданий и складов появится более 19 миллионов квадратных метров недвижимости. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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