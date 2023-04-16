Собянин рассказал о картинах победителей творческого конкурса "Мой город – Москва"

Москва продолжает поддерживать талантливых юных художников, их работы были представлены на разных площадках города. Об этом рассказал Сергей Собянин.



В прошлом году творчество победителей конкурса "Мой город – Москва" можно было увидеть в известных выставочных пространствах, поделился мэр.

Так, сразу две 16-летние воспитанницы художественной школы № 9 – Ольга Струкалева и Екатерина Горелова – продемонстрировали свои работы в Музее современной истории России. Последняя является обладательницей Гран-при на IV Московском городском конкурсе академической живописи.

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