Электромобиль с приводом компании "Приводная Техника" побил рекорды скорости – Собянин

Электромобиль с приводом компании "Приводная Техника", локализованной в ОЭЗ "Технополис "Москва", побил национальные рекорды скорости. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.



"Электрокар "Сарма" смог разогнаться с хода до 135,869 километра в час. В нем использовали базовый серийный электропривод этой компании – такие уже применяются в коммунальных, прогулочных и грузовых электромашинах. Отмечу, последний раз национальные рекорды на электротяге ставили еще в 1984 году", – написал Собянин.