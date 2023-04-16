Сергей Собянин поздравил москвичей с Христовым Воскресением.

Пасха – жизнеутверждающий праздник, который наполняет сердца верующих радостью и любовью, написал он в своем телеграм-канале. В эти дни возникает особое желание делать добрые дела, проявлять чуткость и отзывчивость.

Поэтому на площадках традиционного московского фестиваля "Пасхальный дар" представлены благотворительные фонды, некоммерческие организации. Волонтеры подготовили мастер-классы, выставки и многое другое, чтобы показать – помогать легко и приятно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

