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Собянин поздравил москвичей с Христовым Воскресением

Собянин поздравил москвичей с Христовым Воскресением

Собянин рассказал об открытии прокатов летнего спортивного инвентаря в столичных парках

Собянин напомнил о Дне экологических знаний и экоцентрах в Москве

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Собянин обозначил сроки окончания строительства участка салатовой ветки метро

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Собянин рассказал о развитии проекта "Мой администратор" в медучреждениях столицы

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Сергей Собянин поздравил москвичей с Христовым Воскресением.

Пасха – жизнеутверждающий праздник, который наполняет сердца верующих радостью и любовью, написал он в своем телеграм-канале. В эти дни возникает особое желание делать добрые дела, проявлять чуткость и отзывчивость.

Поэтому на площадках традиционного московского фестиваля "Пасхальный дар" представлены благотворительные фонды, некоммерческие организации. Волонтеры подготовили мастер-классы, выставки и многое другое, чтобы показать – помогать легко и приятно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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