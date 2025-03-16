Собянин опубликовал архивное фото, когда работал начальником ЖКХ

В День работника жилищно-коммунального хозяйства Сергей Собянин поделился архивным фотом 1985 года, когда занимал должность начальника ЖКХ горисполкома города Когалыма

Также мэр поблагодарил работников сферы за оперативное и эффективное решение самых сложных задач и напомнил, что эти специалисты справляются с такими задачами, как модернизация инженерных сетей и энергосистемы, уборка дорог и дворов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.