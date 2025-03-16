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16 марта, 19:15

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Собянин опубликовал архивное фото, когда работал начальником ЖКХ

Собянин опубликовал архивное фото, когда работал начальником ЖКХ

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В День работника жилищно-коммунального хозяйства Сергей Собянин поделился архивным фотом 1985 года, когда занимал должность начальника ЖКХ горисполкома города Когалыма

Также мэр поблагодарил работников сферы за оперативное и эффективное решение самых сложных задач и напомнил, что эти специалисты справляются с такими задачами, как модернизация инженерных сетей и энергосистемы, уборка дорог и дворов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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мэр МосквыобществовидеоЕкатерина Фоменко
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