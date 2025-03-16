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16 марта, 10:15

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Сергей Собянин поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником

Сергей Собянин поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником

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16 марта, в День работников жилищно-коммунального хозяйства, Сергей Собянин поздравил сотрудников сферы благоустройства в своем телеграм-канале. Он отметил их вклад в модернизацию инженерных сетей, энергосистем, уборку дорог и дворов, а также выполнение других важных задач.

Благодаря их труду Москва продолжает становиться одним из самых комфортных мегаполисов мира, написал мэр. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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