16 марта, 16:15Новости
Собянин: около 40% финалистов всероссийских олимпиад — школьники из Москвы
В финальном этапе Всероссийской олимпиады школьников участвуют больше 2000 москвичей – это около 40% от всех участников финала. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.
В прошлом сезоне награды получили ученики более 200 московских школ. Дипломы победителей и призеров дают ребятам право поступить без экзаменов в любой российский вуз.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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