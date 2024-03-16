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16 марта, 13:30

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Собянин: отреставрировали фасады особняка Шехтеля в Ермолаевском переулке

Собянин: отреставрировали фасады особняка Шехтеля в Ермолаевском переулке

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В Москве завершилась реставрация фасадов особняка в Ермолаевском переулке – это здание построено по проекту архитектора Федора Шехтеля. Снимки выложил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Одной из уникальных деталей здания являются водосточные трубы с воронками в виде готических элементов. Со временем скульптуры были утрачены, но специалисты сумели их воссоздать по архивным фотографиям.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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