Собянин: отреставрировали фасады особняка Шехтеля в Ермолаевском переулке

В Москве завершилась реставрация фасадов особняка в Ермолаевском переулке – это здание построено по проекту архитектора Федора Шехтеля. Снимки выложил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Одной из уникальных деталей здания являются водосточные трубы с воронками в виде готических элементов. Со временем скульптуры были утрачены, но специалисты сумели их воссоздать по архивным фотографиям.

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