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16 марта, 19:30

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Собянин пригласил москвичей принять участие в субботнике 15 апреля

Собянин пригласил москвичей принять участие в субботнике 15 апреля

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В Москве 15 апреля пройдет традиционный общегородской субботник. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Также мэр рассказал, что в городе организуют генеральную уборку, которая пройдет с 1 по 30 апреля. По его словам, за этот период в столице приведут в порядок улицы и дворы, детские и спортивные площадки, территории парков и скверов. Еще будет организована промывка фасадов домов, памятников, мостов и тоннелей. К летнему сезону будут подготовлены фонтаны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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