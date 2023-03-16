Собянин пригласил москвичей принять участие в субботнике 15 апреля

В Москве 15 апреля пройдет традиционный общегородской субботник. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Также мэр рассказал, что в городе организуют генеральную уборку, которая пройдет с 1 по 30 апреля. По его словам, за этот период в столице приведут в порядок улицы и дворы, детские и спортивные площадки, территории парков и скверов. Еще будет организована промывка фасадов домов, памятников, мостов и тоннелей. К летнему сезону будут подготовлены фонтаны.

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