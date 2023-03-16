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Собянин рассказал о расширении столичного производства медизделий для скорой помощи

Собянин рассказал о расширении столичного производства медизделий для скорой помощи

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Одна из компаний особой экономической зоны "Технополис "Москва" расширяет выпуск изделий для службы скорой помощи. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Российский производитель "Медплант" известен по выпуску оранжевого чемодана-укладки, которым пользуются медики скорой помощи. Компания уже оснастила больше 25 тысяч машин по всей стране. В дальнейшем производитель планирует создавать новые инновационные продукты взамен тем, которые больше не поставляют в Россию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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