Собянин рассказал о расширении столичного производства медизделий для скорой помощи

Одна из компаний особой экономической зоны "Технополис "Москва" расширяет выпуск изделий для службы скорой помощи. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Российский производитель "Медплант" известен по выпуску оранжевого чемодана-укладки, которым пользуются медики скорой помощи. Компания уже оснастила больше 25 тысяч машин по всей стране. В дальнейшем производитель планирует создавать новые инновационные продукты взамен тем, которые больше не поставляют в Россию.

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