Новости часа: Собянин объявил о начале реставрации Дворца пионеров на Воробьевых горах

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Дворцу пионеров на Воробьевых горах вернут исторический облик. Об этом рассказал Сергей Собянин на своем личном сайте.

Две новые модели "Москвича" выпустят в конце года. Об этом сообщил директор ПАО "КамАЗ" Сергей Когогин.

Число жертв наводнения в пострадавших от землетрясения районах Турции увеличилось до 15 человек. Об этом заявили власти.