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В мире

Новости часа: Собянин объявил о начале реставрации Дворца пионеров на Воробьевых горах

Новости часа: Собянин объявил о начале реставрации Дворца пионеров на Воробьевых горах

Собянин: дворцу пионеров на Воробьевых горах вернут исторический облик

Собянин открыл в ЗАО ставший восьмым по счету флагман "Мои документы"

Собянин сообщил о росте оборота столичных предприятий сферы услуг в 2023 году

Собянин открыл на западе Москвы флагманский центр "Мои документы"

Новости часа: Собянин рассказал об увеличении количества услуг в центрах "Мои документы"

Собянин открыл в ЗАО ставший восьмым по счету флагман "Мои документы"

Новости часа: Песков сообщил, что в Кремле не обсуждали подготовку новой волны мобилизации

Единый центр поддержки участников СВО заключил соглашение с центром "Орто-Спорт" – Собянин

Новости часа: участники СВО смогут проходить реабилитацию в спортивно-адаптивных центрах

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Дворцу пионеров на Воробьевых горах вернут исторический облик. Об этом рассказал Сергей Собянин на своем личном сайте.

Две новые модели "Москвича" выпустят в конце года. Об этом сообщил директор ПАО "КамАЗ" Сергей Когогин.

Число жертв наводнения в пострадавших от землетрясения районах Турции увеличилось до 15 человек. Об этом заявили власти.

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