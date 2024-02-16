Новости часа: строительство ВСМ Москва – Петербург улучшит качество жизни россиян

Строительство высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург улучшит качество жизни более чем 30 миллионов россиян. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Порядка 64 миллионов поездок совершили пассажиры на экспресс-маршрутах в столице в 2023 году. Об этом сообщил столичный Дептранс.

Столица повторила рекорд 1966 года по высоте сугробов – 62 см. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.