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Новости

16 февраля, 22:30

Общество

Новости часа: строительство ВСМ Москва – Петербург улучшит качество жизни россиян

Новости часа: строительство ВСМ Москва – Петербург улучшит качество жизни россиян

Новости часа: ВСМ Москва – Петербург улучшит качество жизни 30 млн россиян

Новости часа: ВСМ Москва – Санкт-Петербург улучшит качество жизни 30 млн человек

Собянин: Москва выполнит все поручения президента по реализации проекта ВСМ-1

Собянин рассказал, где в Москве будут останавливаться поезда ВСМ-1

Новости часа: Москва открыла доступ к медицинским ИИ-сервисам

Москва открыла доступ к медицинским ИИ-сервисам для регионов – Собянин

Собянин: Москва выполнит все поручения президента по реализации проекта ВСМ-1

Собянин: ВСМ Москва – Санкт-Петербург улучшит качество жизни 30 млн человек

Путин провел совещание по строительству высокоскоростной магистрали Москва – Петербург

Строительство высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург улучшит качество жизни более чем 30 миллионов россиян. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Порядка 64 миллионов поездок совершили пассажиры на экспресс-маршрутах в столице в 2023 году. Об этом сообщил столичный Дептранс.

Столица повторила рекорд 1966 года по высоте сугробов – 62 см. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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