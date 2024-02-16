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Новости

16 февраля, 22:00

Общество

Новости часа: ВСМ Москва – Петербург улучшит качество жизни 30 млн россиян

Новости часа: ВСМ Москва – Петербург улучшит качество жизни 30 млн россиян

Новости часа: ВСМ Москва – Санкт-Петербург улучшит качество жизни 30 млн человек

Собянин: Москва выполнит все поручения президента по реализации проекта ВСМ-1

Собянин рассказал, где в Москве будут останавливаться поезда ВСМ-1

Новости часа: Москва открыла доступ к медицинским ИИ-сервисам

Москва открыла доступ к медицинским ИИ-сервисам для регионов – Собянин

Собянин: Москва выполнит все поручения президента по реализации проекта ВСМ-1

Собянин: ВСМ Москва – Санкт-Петербург улучшит качество жизни 30 млн человек

Путин провел совещание по строительству высокоскоростной магистрали Москва – Петербург

Новости часа: медицинские сервисы ИИ Москвы станут доступны для российских регионов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Строительство высокоскоростной ж/д магистрали Москва – Санкт-Петербург улучшит качество жизни более чем 30 миллионов россиян. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Порядка 15 тысяч кровельщиков проводят очистку крыш жилых домов после сильного снегопада в столице. Об этом заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В Москве 18 февраля Москве ожидается метель, сильный ветер и около нуля градусов. Об этом сообщил синоптик.

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