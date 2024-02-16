Новости часа: ВСМ Москва – Петербург улучшит качество жизни 30 млн россиян

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Строительство высокоскоростной ж/д магистрали Москва – Санкт-Петербург улучшит качество жизни более чем 30 миллионов россиян. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Порядка 15 тысяч кровельщиков проводят очистку крыш жилых домов после сильного снегопада в столице. Об этом заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В Москве 18 февраля Москве ожидается метель, сильный ветер и около нуля градусов. Об этом сообщил синоптик.