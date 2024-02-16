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Новости

16 февраля, 18:30

Новости

Новости часа: ВСМ Москва – Санкт-Петербург улучшит качество жизни 30 млн человек

Новости часа: ВСМ Москва – Санкт-Петербург улучшит качество жизни 30 млн человек

Собянин: Москва выполнит все поручения президента по реализации проекта ВСМ-1

Собянин рассказал, где в Москве будут останавливаться поезда ВСМ-1

Новости часа: Москва открыла доступ к медицинским ИИ-сервисам

Москва открыла доступ к медицинским ИИ-сервисам для регионов – Собянин

Собянин: Москва выполнит все поручения президента по реализации проекта ВСМ-1

Собянин: ВСМ Москва – Санкт-Петербург улучшит качество жизни 30 млн человек

Путин провел совещание по строительству высокоскоростной магистрали Москва – Петербург

Новости часа: медицинские сервисы ИИ Москвы станут доступны для российских регионов

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 15 февраля

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. При реализации проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург будут созданы десятки тысяч новых рабочих мест. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Четверть февральской нормы осадков выпала в Москве в результате снегопада, сообщили синоптики.

В завершающие выходные фестиваля "Китайский новый год" москвичей ждут национальные игры и кулинарные батлы, пишет портал mos.ru.

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