16 февраля, 18:30Новости
Новости часа: ВСМ Москва – Санкт-Петербург улучшит качество жизни 30 млн человек
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. При реализации проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург будут созданы десятки тысяч новых рабочих мест. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Четверть февральской нормы осадков выпала в Москве в результате снегопада, сообщили синоптики.
В завершающие выходные фестиваля "Китайский новый год" москвичей ждут национальные игры и кулинарные батлы, пишет портал mos.ru.