Новости часа: ВСМ Москва – Санкт-Петербург улучшит качество жизни 30 млн человек

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. При реализации проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург будут созданы десятки тысяч новых рабочих мест. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Четверть февральской нормы осадков выпала в Москве в результате снегопада, сообщили синоптики.

В завершающие выходные фестиваля "Китайский новый год" москвичей ждут национальные игры и кулинарные батлы, пишет портал mos.ru.