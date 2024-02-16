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16 февраля, 13:15

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Собянин рассказал, где в Москве будут останавливаться поезда ВСМ-1

Собянин рассказал, где в Москве будут останавливаться поезда ВСМ-1

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Москва выполнит все поручения президента РФ по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали до Петербурга и примет участие в финансировании проекта. Основная схема согласована: точкой отправления станет Ленинградский вокзал. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

На каких еще станциях в столице можно будет сесть на поезда магистрали? Когда откроют ВСМ-1? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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