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16 февраля, 12:15

Новости

Собянин: Москва выполнит все поручения президента по реализации проекта ВСМ-1

Собянин: Москва выполнит все поручения президента по реализации проекта ВСМ-1

Собянин: ВСМ Москва – Санкт-Петербург улучшит качество жизни 30 млн человек

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Строительство высокоскоростной транспортной магистрали между Москвой и Петербургом увеличит транспортный суверенитет страны и позволит жителям быстрее передвигаться между двумя столицами. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

По словам мэра, новый маршрут улучшит качество жизни 30 миллионов человек, в том числе благодаря созданию десятков тысяч рабочих мест. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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