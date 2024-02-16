Собянин: Москва выполнит все поручения президента по реализации проекта ВСМ-1

Строительство высокоскоростной транспортной магистрали между Москвой и Петербургом увеличит транспортный суверенитет страны и позволит жителям быстрее передвигаться между двумя столицами. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

По словам мэра, новый маршрут улучшит качество жизни 30 миллионов человек, в том числе благодаря созданию десятков тысяч рабочих мест. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.