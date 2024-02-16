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16 февраля, 00:00

Новости

Новости часа: медицинские сервисы ИИ Москвы станут доступны для российских регионов

Новости часа: медицинские сервисы ИИ Москвы станут доступны для российских регионов

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 15 февраля

Медицинские ИИ-сервисы Москвы станут доступны для регионов России – Собянин

Собянин выразил соболезнования семьям погибших при ударе ВСУ по Белгороду

Собянин выразил соболезнования семьям погибших при ударе ВСУ по Белгороду

Собянин выразил соболезнования семьям погибших во время обстрела Белгорода

Новости часа: медицинские ИИ-сервисы Москвы станут доступны для регионов России

Собянин: Москва откроет бесплатный доступ к медицинским ИИ-сервисам для регионов

"Мой район. Новости": Собянин доложил Путину об инновациях в московском здравоохранении

Новости часа: половину всего объема медицинской техники обновили в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Медицинские сервисы искусственного интеллекта (ИИ) Москвы станут доступны для регионов России. Об этом заявил Сергей Собянин.

Работы по очистке города от снега организованы в круглосуточном режиме. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы.

Расписание поездов на МЦД-1 изменится с 17 по 25 февраля. Об этом предупреждает Дептранс Москвы.

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