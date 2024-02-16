Новости часа: медицинские сервисы ИИ Москвы станут доступны для российских регионов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Медицинские сервисы искусственного интеллекта (ИИ) Москвы станут доступны для регионов России. Об этом заявил Сергей Собянин.

Работы по очистке города от снега организованы в круглосуточном режиме. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы.

Расписание поездов на МЦД-1 изменится с 17 по 25 февраля. Об этом предупреждает Дептранс Москвы.