Собянин сообщил, что банковские карты теперь работают на всех турникетах метро и МЦК

Активно развивается и московский транспорт: благодаря ряду мер, которые упростили оплату проезда, москвичи стали экономить в пути до 25 минут. Время остановок даже на крупных пересадочных узлах уменьшилось до минуты. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Собянин отметил, что в столичном метро и на МЦК обновили порядка 4 тысяч турникетов. Новые турникеты при оплате банковской картой срабатывают в два раза быстрее, а при оплате по биометрии – в три раза.

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