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Транспорт

Собянин сообщил, что банковские карты теперь работают на всех турникетах метро и МЦК

Собянин сообщил, что банковские карты теперь работают на всех турникетах метро и МЦК

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Все турникеты в метро и на МЦК теперь могут принимать оплату проезда банковской картой. Это удобно и экономит время пассажиров, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Там обновили почти четыре тысячи турникетов. Теперь при оплате банковской картой они срабатывают в два раза быстрее, а по биометрии – в три раза. В них установлены большие LED-экраны и крупный шрифт, что удобно для слабовидящих. Еще в турникетах есть считыватель QR-кодов для внедрения системы быстрых платежей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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