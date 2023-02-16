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Собянин рассказал о реализации программы реновации в Красносельском районе столицы

Собянин рассказал о реализации программы реновации в Красносельском районе столицы

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Первый дом по программе реновации в Красносельском районе уже начали заселять. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Ключи от квартир в многоэтажке на Русаковской набережной получили более 60 семей. Всего же с начала программы жилищные условия улучшили уже 107 тысяч москвичей.

По каким еще адресам скоро отпразднуют новоселье? И какие впечатления у тех, кто уже переехал? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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