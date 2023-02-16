Собянин рассказал о реализации программы реновации в Красносельском районе столицы

В Красносельском районе сдали первый дом, построенный по программе реновации. Заселение уже началось – свыше 60 семей уже получили ключи от квартир. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Новостройка на Русаковской улице состоит из трех секций. Специалисты разместили на первом этаже коммерческие помещения для кафе и магазинов, а также благоустроили территорию вокруг дома.

Всего в рамках масштабной программы переселения жилищные условия улучшили уже 107 тысяч москвичей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.