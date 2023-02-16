Собянин рассказал о красочной программе фестиваля "Московская масленица"

Фестиваль "Московская Масленица" в столице пройдет с 17 по 26 февраля. Об этом Сергей Собянин сообщил в личном блоге.

По его словам, гостей ждет настоящее гастрономическое изобилие. Всего будут работать 23 фестивальные площадки, 20 из них – в районах за пределами центра.

На площадках можно будет попробовать как традиционные русские блины, так и по рецептам других народов. Они будут сделаны не только из муки, но и из свеклы, тыквы и сыра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.