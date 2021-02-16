Собянин осмотрел заселяемую по программе реновации новостройку в ЗАО

Сергей Собянин осмотрел новый жилой дом на улице Кубинке, переданный под заселение по программе реновации. При этом мэр отметил, что в Можайском районе по программе реновации введено уже четыре жилых дома.

Территория около дома благоустроена: оборудована детская площадка, устроены удобные тротуары и пешеходные дорожки.

Собянин добавил, что в целом Можайский район активно развивается, и за последние годы было реализовано много проектов в сфере инфраструктуры.

"Северо-Западная хорда, улицу Кубинка, улицу Толбухина реконструировали, еще ряд улиц. Аминьевское шоссе реконструировали, Можайское", – перечислил мэр.

Собянин напомнил, что было открыто движение по проспекту Генерала Дорохова, запустили МЦД-1, реконструировали ж/д станции Рабочий поселок и Сетунь. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.